Nach perfekter Englischer Woche : Die Werkself ist in der Saison angekommen

Leverkusen Der 3:1-Sieg gegen den FC Augsburg katapultiert Leverkusen auf Platz vier. Das liegt nicht nur an der spielerischen, sondern auch an der kämpferischen Qualität der Mannschaft von Trainer Peter Bosz.

Dass die Gäste aus Augsburg erst in der 93. Minute endgültig geschlagen waren, lag an der engagierten Leistung der Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich . Er hatte sich seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte freilich anders vorgestellt. „Es war schön, die Menschen wiederzusehen, mit denen ich sehr gerne gearbeitet habe“, sagte der 48-Jährige, „aber perfekt wäre es gewesen, wenn wir etwas Zählbares mitgenommen hätten.“ Letztlich sei Leverkusens Sieg aber verdient.

Die Werkself hat eine perfekte Englische Woche hinter sich. Siege in Mainz (1:0), gegen Nizza (6:2) und nun Augsburg bringen nicht nur Selbstvertrauen, sondern auch Platz vier in der Bundesliga und Platz eins in Gruppe C der Europa League. „Der Trend geht in die richtige Richtung“, sagte Julian Baumgartlinger. Beim Sieg gegen Nizza habe Bayer spielerisch geglänzt und gegen Augsburg sei es vor allem um Kampfkraft und Physis gegangen. Beide Qualitäten in petto zu haben, schürt nach dem zunächst eher verhaltenem Start in die Saison Optimismus. Für Baumgartlinger ist die Zielsetzung jedenfalls klar: „So kann es gerne weitergehen.“