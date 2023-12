West-Duell am Sonntag Bayer ist im Topspiel gegen den BVB Favorit

Für Bayer Leverkusen ist es bislang eine Saison der Superlative. Die Mannschaft jagt einen Rekord nach dem nächsten und geht als einziges noch unbesiegtes Team der europäischen Topligen in den Dezember. „Das ist gut, aber nur eine Konsequenz unserer Arbeit“, sagt Trainer Xabi Alonso. Viele Gedanken würden er und seine Spieler sich um solche Quervergleiche aber nicht machen. „Dafür bleibt gar keine Zeit. Aber es ist natürlich schön, das zu sehen.“ Ein Bild davon, wie stark die Rheinländer in dieser Saison wirklich unterwegs sind, darf sich als nächstes Borussia Dortmund machen. Anstoß in der BayArena ist am Sonntag um 17.30 Uhr.