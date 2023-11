Treffsichere Außenverteidiger Bayer ist aus allen Richtungen gefährlich

Granit Xhaka hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Mit dem FC Basel holte er das Double in der Schweiz, bei Borussia Mönchengladbach reifte er zum Profi internationaler Klasse und seine Zeit in der Premier League beim FC Arsenal war unter anderem mit zu zwei Pokalsiegen in England gekrönt. Doch eine Serie wie aktuell mit Bayer Leverkusen hat er noch nicht erlebt. 17 von 18 Spielen hat die Werkself in dieser Spielzeit bislang wettbewerbsübergreifend gewonnen – und ist noch ohne Niederlage. „Das macht natürlich brutal viel Spaß“, sagte der Schweizer Rekordnationalspieler nach dem Sieg in Bremen. Dahinter stecke aber extrem viel Arbeit und Engagement in jeder Partie und jedem Training. Der Teamgeist sei einfach der richtige.