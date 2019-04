Spiel beim VfB Stuttgart : Bayer sucht den Weg aus der Krise

Leverkusen Am Samstag geht es für Bayer 04 zum abstiegsbedrohten VfB Stuttgart. Es ist das Aufeinandertreffen von zwei Mannschaften, die in der Liga straucheln. Entsprechend groß ist der Druck.

Die Werkself ist da freilich in einer komfortableren Situation, doch die zuletzt drei Niederlagen in Folge haben einiges ins Wanken gebracht – und das gilt nicht nur für das Selbstverständnis, zu den besten sechs Mannschaften der Bundesliga zu gehören. Das Team von Trainer Peter Bosz ist auf Platz neun abgerutscht und muss um einen Europapokalplatz bangen. Um den doch noch zu erreichen, helfen nach der jüngsten Negativserie gegen Bremen (1:3), Hoffenheim (1:4) und Leipzig (2:4) nur noch Punkte, Punkte, Punkte.

Ohnehin hat Bayer 04 nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive ein Balanceproblem. Unter anderem Jonathan Tah bemängelte nach dem Spiel gegen Leipzig den fehlenden „Killerinstinkt“ der Werkself. „Wir bekommen den Gegner nicht dazu, dass er aufgibt, dass er tot ist. Wir lassen ihn immer ein bisschen am Leben“, sagte der Innenverteidiger – und beschrieb damit präzise die Schwächen in Bayers Chancenverwertung. Denn jedes der drei verlorenen Spiele hätte bei einem günstigeren Verlauf auch mit einem Sieg enden können, doch es fehlte letztlich an Klarheit im Abschluss, um sich für die Mühen der intensiven Spielweise zu belohnen.