Emotionales Topspiel : Bei Dortmund gegen Leverkusen schwingt viel Wehmut mit

Ein letztes Mal die große Fußballbühne: Für Sven Bender wird Leverkusens Gastspiel in Dortmund in doppelter Hinsicht fußballromantisch. Foto: dpa/Ina Fassbender

Leverkusen Bei Bayer Leverkusens Gastspiel in Dortmund geht es vor allem um Prestige – und viele große Abschiede. Hinzu kommt das Trainerduell zwischen den beiden engen Freunden Edin Terzic und Hannes Wolf.

Die Saisonziele sind gesichert, die Trainerfragen sind geklärt – und so geht es im Spiel Dortmund gegen Leverkusen zwar auch um drei Punkte und Prestige, vor allem aber um große Abschiede. Für den am Knie verletzten Marcel Schmelzer endet eine Ära beim BVB. Seit 2005 spielt der 33-jährige Außenverteidiger für Schwarz-Gelb, erst in der Reserve, dann ab 2008 bei den Profis. Auch Lukasz Piszczeks Zeit in Dortmund endet nach elf Jahren und 263 Bundesligaspielen vergleichsweise leise vor der leeren „gelben Wand“.

Auf Leverkusener Seite nehmen die Bender-Brüder Abschied. Die Zwillinge beenden nach 15 Jahren im Profifußball ihre Karrieren. Für Sven Bender ist es doppelt fußballromantisch, dass sein letztes Spiel in Dortmund ist. Mit dem BVB gewann er zwei Meisterschaften sowie Pokale und erlebte das Champions-League-Finale 2013 gegen Bayern München. Sein Bruder ist in Leverkusen längst eine Ikone. Rund zwölf Jahre spielte Lars Bender für die Werkself, fünf Jahre war er ihr Kapitän. Unlängst wurde er in den Kreis der Ehrenspielführer aufgenommen. Es dürfte also eine emotionale Angelgenheit in Dortmund werden. Das gilt auch für das Duell an der Seitenlinie.