Torflaute bei der Werkself : In Bayers Offensive herrscht Stillstand

Sven Bender, Nadiem Amiri und Kevin Volland (v.l.) stehen bzw. sitzen nach dem Abpfiff auf dem Rasen der BayArena. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Leverkusen Gegen Hertha BSC ist Bayer 04 auch im dritten Spiel in Serie ohne Torerfolg geblieben. Die Kreativabteilung der Werkself scheint sich bereits in die Winterpause verabschiedet zu haben. Am Samstag geht’s nach Mainz.

Die Werkself leidet offenbar unter einem Winterblues. Nachdem sich Bayer 04 noch im November mit Siegen gegen Madrid, Moskau und München sowohl national als auch international in starker Verfassung präsentiert hatte, erlebte das Team von Trainer Peter Bosz nun eine Woche zum Vergessen. Dem Aus in der Champions League (0:2 gegen Juventus Turin) folgten ein blamables 0:2 im Derby in Köln und nun ein nicht minder deprimierendes 0:1 gegen Hertha BSC. Das ärgerte freilich auch den niederländischen Bayer-Coach gewaltig. „Ich bin sehr enttäuscht – vom Ergebnis, aber auch, wie wir gespielt haben“, sagte der 56-Jährige.

Info Harmlose Werkself zielt zu oft daneben Statistik 33 Mal schossen die Profis von Bayer 04 in den Partien gegen Turin, Köln und Berlin auf das gegnerische Tor. Ein Treffer gelang dem Team von Trainer Peter Bosz dabei nicht.

Bosz habe nach ordentlichem Beginn seiner Mannschaft schnell gespürt, „dass es weniger und weniger“ wurde. Damit meinte er vor allem das Offensivspiel des Werksklubs, das mit jeder weiteren Spielminute zunehmend erlahmte. Die Einwechslungen von Panagiotis Retsos und Paulinho brachten ebenfalls nicht den erwünschten Erfolg. Rekordzugang Kerem Demirbay schmorte bereits zum zweiten Mal in Serie 90 Minuten auf der Bank. „Wir haben fast alle unserer Offensivspieler auf dem Platz gehabt, da ist es schwierig, etwas zu ändern. Es hat nicht gereicht. Wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt“, lautete das Fazit Boszs.

Nachdem die Fans ihr Team nach dem letzten Heimspiel des Jahres mit einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine verabschiedet hatten, schwor der Coach seine Schützlinge dort auf die bevorstehende Aufgabe am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz ein. „Es ist blöd, nach der Derby-Niederlage noch ein Spiel zu verlieren“, sagte Abwehrchef Sven Bender und betonte: „Es bringt aber nichts, immer nur draufzuhauen.“

In der vergangenen Saison hatte Bayer zur Halbserie 24 Punkte gesammelt und erreichte dank einer außergewöhnlichen zweiten Saisonhälfte noch die Champions League. Mit einem Sieg bei den Rheinhessen zum Jahresabschluss könnte Bayer in vor der Winterpause noch auf 28 Zähler klettern. „Die Situation ist nicht optimal“, betonte Bender. „Wir sind jetzt gezwungen, in Mainz zu gewinnen, um die Halbserie, die eigentlich ganz okay war, gut ausklingen zu lassen.“ Die Partie beim FSV habe daher „fast schon Final-Charakter“.