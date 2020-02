Von 2:3 auf 4:3 : Bayer schafft es in 80 Sekunden zum Sieg im Topspiel

Leverkusen Der 4:3-Erfolg von Bayer 04 gegen Borussia Dortmund hat viele Väter: Trainer Peter Bosz, der mit der Einwechslung von Leon Bailey goldrichtig lag, Kevin Volland, der doppelt traf – und Lars Bender, der das Siegtor erzielte.

Dafür reichten der Mannschaft von Trainer Peter Bosz rund 80 Sekunden. Bailey erzielte das 3:3 (81.) und leitete kurz danach den Ball an Daley Sinkgraven weiter, der mustergültig auf Lars Bender flankte, dessen Kopfball an Roman Bürki vorbei ins Tor flog und damit das Spektakel in der BayArena komplett machte (82.). Als dann kurz vor dem Abpfiff Dortmunds Axel Witsel eine Großchance vergab, war klar, dass Bayer eine kleine Sensation gelungen ist. „Ich bin so stolz auf die Jungs“, sagte Bailey. Er ist offenbar ein Mann für die großen Spiele, überzeugte schon beim 2:1-Sieg in München mit einem Doppelpack. „Es war sehr hart, zurückzukommen, aber wir haben Charakter bewiesen.“