Transfer-Ticker Bayer holt Bayerns Stanisic – Amiri steht vor Abschied

Das Transferkarussell beim Werksklub dreht sich weiter. Josip Stanisic, Verteidiger vom FC Bayern München, wird offenbar der siebte Zugang in diesem Sommer unterm Bayer-Kreuz. Der 23-Jährige wurde am Sonntag auf dem Weg zum Medizincheck in Leverkusen gesichtet. Er soll einen Ein-Jahres-Vertrag bei Bayer 04 unterschreiben – auf Leihbasis und ohne Kaufoption. Unter Bayern-Coach Thomas Tuchel wurde der gebürtige Münchner zuletzt nur noch selten eingesetzt und stand zum Start in Bremen (4:0) nicht im Kader. Stanisic bringt es auf elf Länderspiele für Kroatien, 28 Liga- und zehn Champions-League-Partien für den FCB. Er gilt als schnell und defensivstark, kann beide Außenverteidigerpositionen bekleiden und auch in der Abwehrzentrale spielen.