Bayer-Gegner Hertha BSC im Check : Jürgen Klinsmann baut wieder auf die Defensive

Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann am Spielfeldrand. Foto: dpa/Soeren Stache

Leverkusen Bayers Gegner am Mittwoch (18.30 Uhr), Hertha BSC, hat in Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann seit geraumer Zeit einen neuen Coach an der Seitenlinie. Der 55-Jährige setzt im Gegensatz zu seinem Vorgänger wieder verstärkt auf die Verteidigung.

Die Mannschaft Trainer Ante Covic ist schon wieder Geschichte und an seiner Stelle einer der prominentesten Namen des deutschen Fußballs zurück: Jürgen Klinsmann – Heim-WM-Held von 2006 und eigentlich Aufsichtsrat bei Hertha BSC – steht wieder an der Seitenlinie. Der 55-Jährige soll die Berliner aus dem Abstiegskampf führen, in den der Klub zuvor immer weiter zu geraten drohte. Dabei kann er auf einen ebenso routinierten wie talentierten Kader zurückgreifen, der zumindest was das Potenzial betrifft deutlich besser ist als der aktuell 13. Tabellenplatz. In Liverpool-Leihgabe Marko Grujic und dem ehemaligen Düsseldorfer Dodi Lukebakio stehen zwei Zugänge von annähernd internationalem Format im Kader, hinzu kommen bundesligaerfahrene Profis wie Knipser Vedad Ibisevic oder Nationalverteidiger Niklas Stark. Auf verletzte oder angeschlagene Spieler muss Klinsmann zudem nicht verzichten.

Die Form Das 1:0 gegen den SC Freiburg sorgte für Luft im Tabellenkeller. Covic sollte nach den ruhigen aber fußballerisch spröden Jahren unter Klub-Legende Pal Dardai für mehr Offensivspektakel sorgen, scheiterte aber. Nun baut Klinsmann wieder auf mehr Defensive. Dauerläufer Vladimir Darida erlebte beispielsweise eine Renaissance, in der Deckung spielte zuletzt Zugang Dedryck Boyata gut. Für Euphorie sorgte der neue Stil aber noch nicht, vor allem die Angreifer Ibisevic und der oftmals in der zweiten Reihe schmorende Ex-Leipziger Davie Selke waren zuletzt oft auf dem Feld außen vor.

Darauf muss Bayer 04 achten Lukebakio bringt Tempo und Technik mit und kann Spiele im Alleingang entscheiden. Der Bosnier Ibisevic ist ein begnadeter Torjäger, der auch mit 35 Jahren noch zu den besten Strafraumstürmern der Bundesliga gehört.

(jim)