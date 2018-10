Bayer 04 Leverkusen: Heiko Herrlich will beim FC Zürich zum Serienbrecher werden

Bayer-Trainer angriffslustig : Herrlich will in Zürich zum Serienbrecher werden

Bayer-Trainer Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FC Zürich. Foto: dpa/Walter Bieri

Zürich Der Trainer der Werkself und sein Abwehrchef Sven Bender geben sich vor dem Europa-League-Spiel in der Schweiz angriffslustig. Ein Sieg wäre ein großer Schritt Richtung nächste Runde - und ein Schub für das angeknackste Selbstbewusstsein.

Zwei Teams stehen in Gruppe A der Europa League noch mit weißer Weste da. Sowohl Bayer 04 Leverkusen als auch der FC Zürich sind mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf dem Besten Weg in die nächste Runde. Am Donnerstagabend treffen beide Mannschaften im Stadion Letzigrund aufeinander (18.55 Uhr/Dazn) – und Heiko Herrlich ist fest entschlossen, aus der Schweiz die nächsten Punkte mit nach Leverkusen zu nehmen.

„Sie haben es bisher geschafft, in der Gruppe kein Gegentor zu bekommen. Diese Serie wollen wir brechen“, sagt der Trainer der Werkself, der den Zürichern auch noch in anderer Hinsicht einen Strich durch die Rechnung machen will: „Sie haben außerdem wettbewerbsübergreifend in ihrem Stadion dieses Jahr noch kein Spiel verloren. Das wird eine Herausforderung.“

Allerdings warnt der 46-Jährige vor der starken Mentalität des kommenden Gegners, der in der Super League am Wochenende 3:3 gegen Young Boys Bern spielte. Das ist insofern interessant, weil gerade das zuletzt die Schwäche der Leverkusener Elf war. Nicht umsonst ärgerte sich Kapitän Lars Bender nach dem 2:2 gegen Hannover am vergangenen Samstag über die mangelnde Überzeugung im Team. Doch der neuerliche Rückschlag in der Bundesliga soll nun keine Rolle mehr spielen.

„Wir hatten gegen Hannover nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten“, sagt Bayers Abwehrchef Sven Bender. Das Spiel vom Wochenende sei nun analysiert und „raus aus der Birne“, wie es der 29-Jährige umschreibt. Daher steige nun die Vorfreude auf das Duell mit dem FC Zürich. „Wir sind konzentriert, aber trotzdem locker und brauchen nicht verkrampft an dieses Spiel herangehen.“

Die Partie sei eine Riesenchance für Bayer 04, eine Vorentscheidung in Gruppe A zu erzwingen. Der Sieger des Duells der Punktgleichen steht wohl zumindest mit einem Bein in der nächsten Runde. „Wir haben im letzten Jahr lange darauf hingearbeitet, solche Spiele zu haben“, betont Bender. „Was wir brauchen ist der Hunger, am Donnerstag gewinnen zu wollen“, fügt Herrlich hinzu. „Ich bin guter Dinge. Die Mannschaft macht auf mich einen guten Eindruck.“

Die bisherige Bilanz in der Europa League spricht für Leverkusen. Sowohl in Rasgrad (3:2) als auch gegen Larnaka (4:2) gewann die Werkself jeweils nach einem Rückstand. Im Gegensatz zur Bundesliga läuft es bislang für Leverkusen auf der europäischen Bühne gut. „Es wäre optimal, wenn wir am Donnerstag unser Europa-League-Gesicht zeigen und die nächsten drei Punkte einfahren“, sagt Sven Bender.