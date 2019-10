Karriereplanung des Nationalspielers : Havertz holt sich Zukunftstipps von Löw

Dortmund Kai Havertz wird eine große Karriere vorausgesagt. Wohin und wie schnell es geht auf seinem Weg, bestimmt das Eigengewächs der Werkself selbst. Doch er lässt sich dabei auch von erfahrenen Experten wie dem Bundestrainer beraten.

Wenn Freunde, Fans, Experten und Profis des Fußballs über Kai Havertz sprechen, fallen schnell Superlative. Etiketten wie „Jahrhunderttalent“, „Ausnahmespieler“ oder „Offensivjuwel“ kleben längst an dem 20-Jährigen. Ein Spieler mit seinen Fähigkeiten wird magisch von den Topklubs Europas angezogen. Und er betont immer wieder, dass er sich mittelfristig in Mannschaften sieht, mit denen er jeden denkbaren Titel gewinnen kann. „Dass irgendwann der nächste Schritt kommt, ist klar“, ist einer der Sätze, die er sagt, wenn er nach seiner Zukunft gefragt wird. Auf einen Zeitraum will er sich nicht festlegen. Es gilt dennoch als sicher, dass er die Werkself im Sommer 2020 verlassen wird. Er könnte der erste deutsche Spieler sein, dessen Ablöseumme im dreistelligen Millionenbereich liegt.

Der hochveranlagte, vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler ist eine der interessantesten Figuren des deutschen Fußballs. Doch Havertz will nach seiner Länderspiel-Torpremiere beim 2:2 gegen Argentinien – und vor einer erneuten Bewährungschance am Sonntag in der EM-Qualifikation in Estland (20.45 Uhr) – von einer Sonderrolle nichts wissen. Natürlich strebe er wie wohl jeder Spieler einen Stammplatz in der Nationalmannschaft an, erklärte er während der DFB-Pressekonferenz am Freitag in Dortmund. Sich aufdrängen sei dabei aber nicht das Mittel seiner Wahl. „Ich gebe weiter Gas. Der Rest kommt von alleine“, lautet sein Rezept für die Karriere in der Nationalmannschaft.

Havertz will sich bei der Entscheidung für einen möglichen Wechsel zu einem großen Verein auch die Ansichten von Joachim Löw anhören. „Ich würde dann die Ratschläge des Bundestrainers gerne annehmen, weil er viel Erfahrung hat. Deshalb wäre es schlecht, dazu nein zu sagen“, sagte er, betonte aber auch: „Im Endeffekt entscheide ich.“ Sein Vertrag bei Bayer läuft noch bis 2022. Bayern München hat bereits vor einigen Monaten vorgefühlt, sich aber einen Korb vom Werksklub abgeholt. Real Madrid soll ebenfalls ein Auge auf Havertz geworfen haben – und sein Name dürfte sich längst auch bis in die Chefetagen der Premier League herumgesprochen haben.