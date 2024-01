Zehn-Jahres-Bilanz Bayer hatte selten Erfolg mit Leihspielern

Bis zur Saison 2018/19 verzichtete Bayer schließlich auf Leihspieler. Erst als der damalige Coach Heiko Herrlich noch einen einen kopfballstarken Mittelstürmer für seinen Kader forderte, entschied sich die Klubführung für solch einen Transfer und holte Isaac Kiese Thelin per Leihe aus Anderlecht. Der 1,89-Meter-Mann konnte seine Qualitäten in Leverkusen allerdings nie wirklich ausspielen. In 14 Pflichtspielen brachte er es auf nur einen Treffer. Bereits zwei Monate nach seiner Verpflichtung spielte er keine Rolle mehr und kam in der Liga nicht mehr zum Einsatz. Nach Stationen in der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist er seit 2021 wieder für Malmö FF aktiv – und das mit Erfolg. Erst im November erzielte er am letzten Spieltag das entscheidende Tor zur Meisterschaft, wurde Torschützenkönig und feierte in diesem Januar sein Comeback in Schwedens Nationalmannschaft.