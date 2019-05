Jetzt oder nie : Leverkusen hat ein Endspiel um die Königsklasse

Leverkusen Bayer 04 Leverkusen hilft im Rennen um die Champions League nur ein Sieg gegen Eintracht Frankfurt. Auch wenn Trainer Peter Bosz davon nichts wissen will - es ist ein Endspiel für die Werkself.

Die Spielplanmacher der Bundesliga meinen es offenbar gut mit Bayer Leverkusen. Am Sonntag (18 Uhr) bekommt der Werksklub gegen den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt die wohl letzte Chance, doch noch in den Kampf um die Champions-League-Plätze einzugreifen. Mit einem Sieg – es wäre der vierte in Serie für das Team von Trainer Peter Bosz – würde die Werkself nach Punkten mit den viertplatzierten Hessen gleichziehen. „Das Spiel gegen Frankfurt ist wichtig, aber es ist kein Endspiel“, betont der Niederländer. „Denn auch wenn wir das Spiel gewinnen, haben wir noch nichts.“