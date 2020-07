Urlaub für die Werkself : Bayer hat 17 Tage für die Frustbewältigung

INFO

Modus Die Uefa hatte bereits im Juni entschieden, die im März wegen des Coronavirus unterbrochene Europa League in einem Finalturnier in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln zu beenden. Das Finale soll am 21. August in Köln stattfinden. Wo ein Hinspiel stattgefunden hat, soll das Rückspiel am 5./6. August ausgetragen werden. Alle anderen Partien sind als Einzelspiele geplant. Ab dem Viertelfinale gibt es keine Rückspiele.

Auslosung Am Freitag werden in der Uefa-Zentrale in Nyon (Schweiz) die Lose für das Turnier gezogen – im Modus „Der Sieger aus Mannschaft A gegen Mannschaft B“, weil noch kein Viertelfinalist feststeht. Neben Bayer 04 (3:1 bei den Glasgow Ranges im Hinspiel) sind aus der Bundesliga noch Eintracht Frankfurt (0:3 gegen Basel) und der VfL Wolfsburg (1:2 gegen Donezk) vertreten.