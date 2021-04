Duell beim Rekordmeister : Wolfs Plan für München: „Vollgas voraus“

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Hannes Wolf geht nicht davon aus, dass die Unruhe beim FC Bayern negative Auswirkungen auf die sportliche Leistung des Rekordmeisters hat. „Wir brauchen ein Topspiel in allen Bereichen“, sagt er.

Für die Werkself könnte die Englische Woche in der Bundesliga kaum spektakulärer sein. Teil eins ist mit dem 3:0-Sieg gegen den Erzrivalen aus Köln gelungen, Teil zwei folgt am Dienstagabend mit dem Topspiel beim FC Bayern München (20.30 Uhr). Und als wäre das nicht genug, steht am Samstag eine Art Champions-League-Showdown gegen Eintracht Frankfurt an. Nur ein Sieg gegen die Hessen könnte die Minimalchance, kommende Saison doch noch in der Königsklasse zu spielen, lebendig halten. Doch eins nach dem anderem. Das nächste Spiel ist bekanntlich immer das schwerste. Das gilt im Fall München freilich besonders.