Verletzter Keeper wieder fit : Lukas Hradecky kehrt gegen Schalke ins Tor zurück

Bayers Schlussmann Lukas Hradecky schaut dabei zu, wie Torwarttrainer David Thiel (r.) mit dem Ball jongliert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayer Leverkusens Stammtorhüter Lukas Hradecky meldet sich für die Partie gegen den Tabellenletzten FC Schalke 04 rechtzeitig fit. Anpfiff des Spiels ist am Samstag um 15.30 Uhr.

Als 800-Meter-Lauf hat Hannes Wolf die verbleibenden acht Spiele bis Saisonende beschrieben. Gleichwohl der neue Interimstrainer das letzte Saisonviertel nicht zu den Sprintdisziplinen zählt: Will Bayer 04 das Mindestziel Europa League erreichen, muss es sich sputen und die zuletzt gezeigten Schwächen schnell abstellen. Nur so kann das Team die verheißungsvoll begonnene Spielzeit noch zu einem versöhnlichen Ende führen. Der Startschuss in das letzte Rennen erfolgt am Samstag (15.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Schalke 04.

Lesen Sie auch Vor Schalke-Spiel : Hannes Wolf verzichtet auf forsche Töne

Vor der Partie gegen den Tabellenletzten war Wolf darum bemüht, Optimismus auszustrahlen, ohne dabei zu hohe Erwartungen zu schüren. „Wir können davon ausgehen, dass es eine enge Kiste wird“, sagte der 39-Jährige. Und: „Wir müssen zu 100 Prozent da sein.“ Wie viel sich bei ihm im Vergleich zu seinem Vorgänger Peter Bosz ändern wird, ließ er offen. Klar sei lediglich, dass Bayer sich nicht verschanzen und auf Konter lauern werde. „Wir haben eine Mannschaft, die den Ball haben will“, sagte der neue Bayer-Coach. „Das ist auch die Philosophie des Vereins.“

Info So könnte die Werkself gegen Schalke spielen Tor Hradecky Abwehr Frimpong, Tah, Tapsoba, Wendell Mittelfeld S. Bender, Bailey, Demirbay, Wirtz, Gray Sturm Schick

Die Vorbereitung auf das Duell mit dem designierten Absteiger aus Gelsenkirchen sei trotz der kurzen Zeit erfolgreich gewesen. „Das ist das Verrückte im Fußball: Du fängst an, und ein paar Tage später hast du das Gefühl, als hättest du nie etwas anderes gemacht.“ Wie schon Sportdirektor Simon Rolfes lobte auch Wolf die Energie bei den Trainingseinheiten. Schnell und konzentriert habe das Team die neuen Ideen umgesetzt. „Ein Fußballspiel ist immer auch ein mentaler Kampf. Es liegt an uns, zu zeigen und auch so aufzutreten, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen.“

Lesen Sie auch Geschäftsführer kündigt Abschied an : Völler hört in Leverkusen auf

Im Tor nimmt Lukas Hradecky mit „sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ (Wolf) nach überstandener Verletzungspause wieder seinen angestammten Platz zwischen den Pfosten ein. Flügelangreifer Moussa Diaby ist nach seiner Corona-Infektion zwar erst seit Freitag wieder im Teamtraining, den Ausführungen von Wolf zufolge aber bereits ein Kandidat für den Kader. „Wenn Moussa Diaby gesund und freigegeben ist, dann ist er immer ein Thema.“ Im defensiven Mittelfeld könnte Sven Bender den seit Wochen enttäuschenden Kapitän Charles Aránguiz ersetzen. Auch Exequiel Palacios ist ein Kandidat für die zentrale Position. Wolf betonte: „Egal, wie wir aufstellen: Wir werden auf jeden Fall eine gute Bank haben.“

Noch zu früh kommt die Begegnung für den 20 Jahre alten Brasilianer Paulinho. Das Talent des Werksklubs nimmt nach seinem Ende Juni erlittenen Kreuzbandriss zwar wieder am Teamtraining teil, Wolf und Bayer wollen den U-Nationalspieler aber behutsam an die Mannschaft heranführen. Er ist wohl frühestens zum Derby gegen Köln in zwei Wochen wieder ein Kandidat für den Kader.