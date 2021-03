Euphorie beim neuen Coach : Hannes Wolf ist „Feuer und Flamme“ für Bayer 04

Hannes Wolf ist für den Rest der Saison vom DFB an Bayer Leverkusen „ausgeliehen“. Foto: dpa/Marijan Murat

Leverkusen Der neue Trainer der Werkself gibt sich bei seiner Vorstellung betont ernergiegeladen und zuversichtlich. In seinen ersten Einheiten will er den Spielern Kraft, Spielfreude und Leichtigkeit vermitteln, aber am Positionsspiel feilen.

Acht Spieltage vor dem Saisonende einen Krisenklub in der Bundesliga zu übernehmen, ist keine einfache Aufgabe. Manche würden sie vielleicht sogar als undankbar bezeichnen. Für Hannes Wolf gilt das nicht. Er ist die Interimslösung, die Bayer Leverkusens Entscheider für den Rest der Spielzeit aus dem Hut gezaubert haben. Der 39-Jährige ist der Nachfolger von Peter Bosz, der die anhaltende Talfahrt der Mannschaft nicht stoppen konnte. „Wenn du Fußballtrainer bist und so eine Anfrage relativ unerwartet bekommst, bist du natürlich direkt Feuer und Flamme“, sagte Wolf bei seiner Vorstellung.

Seine primäre Aufgabe wird sein, der zuletzt beim 0:3 in Berlin desolat auftretenden Werkself neue Zuversicht und neuen Mut einzuimpfen. Die Mission des gebürtigen Bochumers ist klar definiert: Er soll mit Bayer Spiele gewinnen und die gefährdete Qualifikation für das internationale Geschäft sichern. „Eine komplette Saison ist ein Marathon, für uns ist es jetzt eher ein 800-Meter-Lauf. Den wollen wir mit ganzer Energie angehen“, betonte er.

INFO Leverkusen-Urgestein Hermann ist Co-Trainer Rückkehr Peter Hermann wird bis zum Saisonende Co-Trainer bei Bayer 04. Der 69-Jährige kommt wie Wolf als „Leihgabe“ aus dem Nachwuchs des DFB. Für die Werkself bestritt der ehemalige Mittelfeldspieler zwischen 1976 und 1984 insgesamt 216 Partien und war danach zudem rund zwei Jahrzehnte als Co- und Interimstrainer bei den Rheinländern. Laut Wolf könnte noch ein weiterer Assistent hinzukommen.

Wolf kommt vom DFB, wo er zuletzt die U18-Nationalmannschaft trainierte. Sein Engagement auf Leverkusen ist bis zum Ende der Saison befristet, eine Verlängerung darüber hinaus im Erfolgsfall von Sportgeschäftsführer Rudi Völler und Sportdirektor Simon Rolfes nicht ausgeschlossen. Der Trainer selbst macht sich über seine mittelfristige Zukunft indes keine Gedanken. Er bleibt lieber in der Gegenwart.

„Ich habe gelernt, dass die Planung der eigenen Zukunft im Fußball schwierig ist. Ich konnte mich mit meiner Rolle beim DFB absolut identifizieren“, sagte er. „Mir hat aber auch Profifußball in den meisten Momenten Freude bereitet, weil ich von Herzen Trainer bin. Ich möchte diesen Job noch lange machen.“ Mit Langfristigkeit hat Wolf allerdings bislang Probleme.

Im September 2016 wurde er als Nachfolger von Jos Luhukay Cheftrainer des VfB Stuttgart, den er nach dem Abstieg zur Zweitliga-Meisterschaft und damit zum Wiederaufstieg führte. Nach anderthalb Jahren trennten sich die Wege nach anhaltender Erfolglosigkeit wieder. Im Oktober 2018 übernahm Wolf den Zweitligisten Hamburger SV, feierte nach der Hinrunde die Herbstmeisterschaft mit den Hanseaten. Es folgte eine desaströse Rückrunde, aber auch der Einzug in das Pokalhalbfinale, das gegen RB Leipzig verloren ging. Einen Tag vor dem Saisonende beurlaubte der HSV Wolf. Der KRC Genk war die nächste Station des Trainers, wo er die wegen der Pandemie abgebrochene Saison in Belgien auf Platz sechs beendete, in der folgenden Spielzeit aber nach fünf Spieltagen im September 2020 entlassen wurde. Danach übernahm er die U18 des DFB.

Und nun Bayer Leverkusen. „Wir müssen die Spieler dazu bringen, dass sie wieder mit Kraft, Spielfreude und Leichtigkeit dabei sind“, sagte Wolf über seine neue Aufgabe. „Und wir brauchen eine gute Positionierung und Abstimmung auf dem Spielfeld.“ Die Werkself benötige „Positionen, aus denen wir angreifen und verteidigen können, um alles abzudecken.“ Das sei der Schlüssel zum Erfolg. Am Mittwoch wird er das erste Mal die Bayer-Profis trainieren. Davor wollen Rolfes und Völler Wolf den Spielern vorstellen. „Ich finde es wichtig, dass die erste Einheit lebendig ist“, saget der 39-Jährige. „Trotz Länderspielpause sind relativ viele Spieler in Leverkusen, so dass wir die Chance haben, direkt inhaltlich einzusteigen und uns Schritt für Schritt das zu erarbeiten, um gegen Schalke ein sehr, sehr gutes Spiel zu machen.“