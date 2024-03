Zehn Punkte Vorsprung Bayer Leverkusen hält den Ball flach

Letztlich war es ein souveräner Sieg mit Schönheitsfehlern, der den Vorsprung auf den FC Bayern auf zehn Punkte hochschraubt. Das wettbewerbsübergreifend 34. Saisonspiel ohne Niederlage baut zudem Leverkusens historische Serie aus. Bei noch zehn ausstehenden Ligapartien kann sich Bayer im Grunde nur noch selbst ein Bein auf dem Weg zur ersten Meisterschaft der Klubgeschichte stellen. Fast wie im Jahr 2000, beim Vize-Trauma von Unterhaching. Womöglich ist das ein Grund, warum in Leverkusen nach wie vor niemand das „M-Wort“ in den Mund nehmen will: Der Weg zum Titel ist geebnet, vielleicht sogar noch eindeutiger als damals.