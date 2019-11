1:1 gegen Freiburg : Bayer Leverkusen scheitert an sich selbst — und am Rasen

Bayer Leverkusen scheitert an sich selbst — und am Rasen

Leverkusen Viel mehr hochkarätige Chancen als gegen den SC Freiburg kann sich die Werkself nicht erspielen. Trotzdem bleibt es bei einem mageren 1:1.

Kerem Demirbay wirkte nach dem 1:1 (1:1) gegen den SC Freiburg angefressen. Warum es Bayer Leverkusen trotz einer Vielzahl guter Chancen nicht geschafft hat, als Sieger vom Platz zu gehen, konnte der Rekordtransfer nur mit einer diffusen Gemengelage erklären. „Vielleicht hatten wir zu viel Pech, zu wenig Glück, waren zu unkonzentriert oder es mangelte an der Chancenverwertung“, sagte der 26-Jährige. „Fakt ist, dass wir wieder einmal ein gutes Spiel gemacht haben. Aber wir belohnen uns nicht für das, was wir investieren und haben viel zu wenig Punkte.“

Ein Blick auf die Tabelle reicht, um Demirbays Aussage zu bestätigen. Bayer hinkt auf Platz neun den Ansprüchen hinterher. Immerhin: Das obere Tabellendrittel bleibt in Schlagdistanz. 27:8 Torschüsse standen gegen die Breisgauer in der Statistik, aber nur 1:1 Tore. Lucas Höler köpfte nach einer Ecke zur Freiburger Führung (5.), Startelfdebütant Moussa Diaby erzielte nach Vorlage von Demirbay den Ausgleich und Endstand (36.). Davor und danach nahm der Leverkusener Chancenwucher bisweilen slapstickartige Züge an. Kevin Volland verpasste nach einer Bilderbuch-Flanke von Karim Bellarabi aus wenigen Metern, Letzterer vergab in der Schlussphase ebenfalls aus kurzer Distanz und Diaby rutschte alleine auf das gegnerische Tor zustürmend aus – längst nicht die einzige Szene, in der das Grün in der BayArena zum Problemfall wurde.