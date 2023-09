Makellose Bilanz Für Bayer 04 folgt nun die Pflicht

Vergleichsweise machbare Gegner haben die Rheinländer derweil in der Europa League zugelost bekommen. In der Gruppe H trifft die Werkself auf Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Molde FK (Norwegen) und BK Häcken (Schweden). Vergangene Saison verpasste Alonsos Team nur knapp das Endspiel und musste sich im Halbfinale der AS Rom beugen. „Wenn man diesen Hunger spürt und sieht, was möglich ist, dann will man beim nächsten Mal auch mehr erreichen“, stellte der Coach fest.