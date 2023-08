“Er scannt das Spiel“ Xhaka macht bei Bayer den Unterschied

„Wir machen auf dem Platz genau das, was wir uns im Training erarbeiten. Dass es dann so klappt wie beim ersten Tor, macht mich glücklich. Das haben wir genau so einen Tag zuvor noch im Training einstudiert“, sagte Xhaka. Er hatte sich zudem für einen kurzen Moment über sein vermeintlich erstes Tor nach seiner Bundesliga-Rückkehr freuen dürfen, ehe ihn der Unparteiische wegen einer Abseitsstellung von Tah zurückpfiff. Sehenswert war sein ansatzloser Volleyschuss an den Innenpfosten hinein ins Tor aber auch so.