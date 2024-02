Bayers neue Doppelsechs Xhaka lobt das Zusammenspiel mit Andrich

Seit mittlerweile vier Woche ist Exequiel Palacios zum Zuschauen gezwungen. Eine beim 3:2 in Leipzig erlittene Oberschenkelverletzung macht dem argentinischen Weltmeister zu schaffen. Bayers Trainer Xabi Alonso hatte bereits im Vorfeld des 2:1-Erfolgs am vergangenen Samstag in Heidenheim betont, dass der Klub mit Blick auf ein Comeback des 25-jährigen Leistungsträgers kein Risiko eingehen „und wegen der vielen Spiele nichts überstürzen“ werde. Sein Einsatz im Spiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen Mainz: fraglich.