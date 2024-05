„Wir sind hier, um unsere Titel zu verteidigen.“ Pokalheld Xhaka macht klare Ansage an die Konkurrenz

„Wir werden im nächsten Jahr genau so weitermachen“, betonte Xhaka. Gleichwohl die Mannschaft, die künftig in der Champions League angreifen wird, irgendwann auch wieder ein Spiel verlieren und wahrscheinlich nicht noch einmal eine solche Serie hinlegen wird, gibt es in den Augen von Xhaka keinen Grund, daran zu zweifeln, dass der Erfolg aus diesem Jahr wiederholt werden kann. „Wir sind hier, um unsere Titel zu verteidigen. Dafür werden wir alles tun.“ Und: „Ich bin nicht nach Leverkusen gekommen, um nur in diesem Jahr Titel zu holen, sondern hoffentlich auch in den nächsten Jahren. Wir wissen, was für Potenzial in dieser Mannschaft steckt.“ Viele Jahre hat die Bundesliga einen echten Herausforderer für die Bayern gesucht – und ist nun in Leverkusen fündig geworden.