Borussia im Gegnercheck : Gladbach empfängt Bayer mit neuem Selbstvertrauen

Leverkusen Die Mannschaft von Trainer Adi Hütter hat insgesamt eine schwache Hinrunde hinter sich, ist aber mit einem 2:1-Sieg beim FC Bayern ins neue Jahr gestartet. Marvin Friedrich steht nach seinem Wechsel von Union Berlin an den Niederrhein bereits vor seinem Debüt.

Die Mannschaft Ramy Bensebaini (Afrika-Cup) sowie Jonas Hofmann (Aufbautraining nach Knie-OP) fehlen Gladbach weiterhin, Denis Zakaria und Joe Scally sind nach überstandenen Covid-19-Infektionen hingegen einsatzbereit. Das gilt auch für Marvin Friedrich. Der Innenverteidiger ist in dieser Woche von Union Berlin zur Fohlenelf gewechselt und soll auf Sicht den nur noch bis Sommer unter Vertrag stehenden Matthias Ginter, Weltmeister von 2014, ersetzen. Trainer Adi Hütter stellte dem 26-Jährigen, der vor der Saison auch unter dem Bayer-Kreuz als möglicher Zugang gehandelt wurde, schon für die Partie gegen Leverkusen einen Platz in der Startelf in Aussicht. Friedrich trat bereits am vergangenen Wochenende gegen die Werkself an – da allerdings noch im Trikot der Köpenicker.