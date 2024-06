18-Millionen-Euro-Ablöse Bayer 04 gewinnt Transferpoker um Garcia

Für einen Platz im finalen Kader bei der Europameisterschaft hat es für Aleix Garcia nicht gereicht. Kurz vor dem Turnierbeginn strich Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente den Kapitän des FC Girona aus dem vorläufigen Aufgebot. Für Bayer 04 hat sich das als glückliche Fügung erwiesen. So konnten die Leverkusener den erhofften Transfer des 26-jährigen Mittelfeldspielers früher als gedacht vollziehen. Auch wenn eine offizielle Bestätigung des Werksklubs am Donnerstagmittag noch ausstand, ist der Deal offenbar fix. Garcia war bereits in Leverkusen, um den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.