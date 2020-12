Leverkusen feiert 3:0-Auswärtssieg : Bayer und Schalke setzen ihre Serien fort

Gelsenkirchen Bayer Leverkusen hat sich am Sonntagabend klar mit 3:0 beim Schlusslicht FC Schalke 04 durchgesetzt. Während die Werkself damit in der Liga ungeschlagen bleibt, warten die Gelsenkirchener weiter auf ihren ersten Sieg seit Januar.

Die Chance auf einen nahezu perfekten Spieltag war aus Sicht von Bayer Leverkusen real. Die Konkurrenz des Werksklubs hatte vor dem Auftritt der Rheinländer am Sonntagabend beim FC Schalke ausnahmslos Punkte liegen gelassen. Jetzt fehlte nur noch ein eigener Sieg beim Letzten. Und die Mission glückte. Leverkusen gewann bei zum 26. Mal in der Bundesliga in Serie sieglosen Schalkern mit 3:0 (1:0) und zieht in der Tabelle vorbei an Leipzig auf den zweiten Platz.

Im Vergleich zum 3:2-Erfolg in der Europa League beim OGC Nizza wechselte Bayers Trainer Peter Bosz auf drei Positionen: Daley Sinkgraven und Florian Wirtz rückten für Wendell und Karim Bellarabi in die Startformation, Leon Bailey ersetzte den positiv auf Corona getesteten Kerim Demirbay. Auf Seiten der verletzungsgebeutelten Schalker machte Torhüter Michael Langer nach 13 Jahren sein zweites Bundesliga-Spiel.Noch bevor sich der Österreicher zum ersten Mal auszeichnen durfte, musste er auch schon hinter sich greifen. In der zehnten Minute drückte Malick Thiaw den Ball nach einem Eckball von Leon Bailey mit der Schulter ins eigene Netz. Die Proteste der Schalker fielen heftig aus. Sie wollten ein Foul von Aleksandar Dragovic am Eigentorschützen gesehen haben. Der Videoschiedsrichter griff aber nicht ein – eine diskutable Entscheidung. Das ohnehin angeknackste Selbstvertrauen der Königsblauen erlitt durch das 0:1 einen weiteren Dämpfer. Die Werkself schien das zu spüren und drängte auf das zweite Tor.

Im Abschluss mangelte es dem Team der Stunde jedoch an Konzentration. Sowohl Leon Bailey (11.) als auch Patrik Schick (14.) haben in ihren Karrieren schon aus weniger aussichtsreichen Positionen getroffen. Schalke überstand die Phase, ohne einen weiteren Treffer zu kassieren. In der Folge versuchten sie, über eine aggressive Zweikampfführung zurück ins Spiel zu finden, was bisweilen auch gelang. Das vermeintliche 1:1 durch Nassim Boujellab zählte wegen einer Abseitsstellung von Vorlagengeber Mark Uth aber korrekterweise nicht (32.).

Im zweiten Durchgang bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild wie in der ersten Halbzeit. Dieses Mal nutzte Bayer jedoch seine Gelegenheit, das 2:0 zu erzielen: Julian Baumgartlinger traf wie schon in Nizza mit dem Hinterkopf (67.). Spätestens nach dem von Lukas Hradecky parierten Foulelfmeter gegen Schalkes Steven Skrzybski stand der Sieger des Spiels dann fest (72.). Der zuvor glücklose Schick erhöhte noch auf 3:0 (78.) für die Gäste.

Foto: dpa/Odd Andersen 20 Bilder 10. Spieltag: die Reaktionen der Trainer

Statistik:

Schalke: Langer - Thiaw, Kabak, Stambouli, Oczipka (83. Mendyl) - Mascarell, Serdar - Skrzybski (83. Bozdogan), Boujellab (64. Hoppe), Raman - Uth. - Trainer: Baum

Leverkusen: Hradecky - Lars Bender (83. Weiser), Tah, Dragovic, Sinkgraven - Baumgartlinger - Wirtz (73. Tapsoba), Amiri - Bailey, Schick (79. Bellarabi), Diaby. - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Benjamin Cortus (Röthenbach)

Tore: 0:1 Thiaw (10., Eigentor), 0:2 Baumgartlinger (67.), 0:3 Schick (78.)

Zuschauer: keine

Beste Spieler: - Bailey, Baumgartlinger

Gelbe Karten: Uth (3), Hoppe - Dragovic (2), Tah, Sinkgraven (2)

Besonderes Vorkommnis: Hradecky (Leverkusen) hält Foulelfmeter von Skrzybski (72.)

Torschüsse: 13:24

Ecken: 2:8

Ballbesitz: 39:61 %