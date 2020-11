4:2-Erfolg bei Hapoel Be'er Sheva : Baileys Doppelpack bringt Bayer den Sieg

Petah Tikva Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz müht sich zu einem 4:2-Erfolg bei Hapoel Be'er Sheva. Erst als die Gastgeber müde gespielt waren, konnte die Werkself das dritte Gruppenspiel in der Europa League für sich entscheiden.

Eindeutiger hätte die Rollenverteilung kaum sein können. Auf der einen Seite der mit Nationalspielern gespickte Bundesligist aus Leverkusen, auf der anderen Seite der israelische Pokalsieger Hapoel Be'er Sheva, dessen 32-köpfiger Kader insgesamt einen Marktwert hat, der etwa dem von Bayers Toptalent Florian Wirtz entspricht. Das dritte Gruppenspiel in der Europa League war dennoch lange keine klare Sache. Das Team von Trainer Peter Bosz mühte sich im Ausweichstadion in Petach Tikwa zu einem 4:2 (2:2)-Sieg gegen den Außenseiter.

Wer jetzt dachte, dass Be'er Sheva eingeschüchtert einknicken würde, täuschte sich. Nach einem leichtsinnigen Ballverlust von Wendell in der eigenen Hälfte ging es über Jhonatan Agudelo schnell zu Elton Acolatse, der Tin Jedvaj abschüttelte und trocken ins lange Eck abschloss (11.). Der einst bei Ajax Amsterdam ausgebildete Linksaußen war es auch, der wenig später die Defensive der Werkself wie eine Schülermannschaft aussehen ließ. Einen halbhohen Pass leitete der 25-Jährige geschickt per Hacke in den freien Raum, ließ Aleksandar Dragovic, Jonathan Tah und schließlich Torwart Lukas Hradecky aussteigen, lief noch ein, zwei Schritte und schob den Ball lässig aus kurzer Distanz ins Netz (25.).