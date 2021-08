3:0-Sieg bei Lok Leipzig : Bayer zieht problemlos in die zweite Runde ein

Leipzig Bayer Leverkusen hat sein erstes Pflichtspiel der Saison gewonnen. Gegen Lokomotive Leipzig reichen ein solider Auftritt und zwei Treffer von Kerem Demirbay für den Einzug in die zweite Pokalrunde. Ein Wermutstropfen ist die Verletzung des zweiten Torschützen Karim Bellarabi.

Gerardo Seoane hatte eine klare Vorstellung davon, wie seine Mannschaft die erste Pokalrunde bei Lokomotive Leipzig überstehen soll: mit „totaler Ernsthaftigkeit“. Dass für Übermut und Fahrlässigkeit in dem Wettbewerb kein Platz ist, lernte die Werkself vergangene Saison im Achtelfinale beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen, das 1:2 nach Verlängerung verloren ging. So weit kam es gegen Lok nicht. Bayer zieht nach einem nur anfangs etwas wackeligen 3:0- (2:0)-Sieg souverän in die zweite Runde ein.

Leverkusen hatte vor der Partie unter anderem in Timothy Fosu-Mensah, Edmond Tapsoba, Mitchel Bakker und Lucas Alario bereits viele Ausfälle zu beklagen. Hinzu kam die Sperre von Jonathan Tah aus der Vorsaison. Kurzfristig passen musste zudem Florian Wirtz, der nach dem Abschlusstraining über muskuläre Probleme klagte. Sein Einsatz zum Ligastart kommenden Samstag bei Union Berlin ist aber wohl nicht in Gefahr. Nadiem Amiri vertrat den 18-Jährigen in Bayers Startelf, die freilich trotz des knappen Personals haushoher Favorit war.

Wie schon in den Testspielen der Vorbereitung präsentierte sich Bayer in der Anfangsphase anfällig. Nach einem Stellungsfehler von Jeremie Frimpong, der einen langen Ball der Leipziger falsch einschätzte, war Maik Salewski durch und lief frei auf das Tor des neuen Kapitäns Lukas Hradecky zu. Der Leipziger suchte den Abschluss, verzog den Schuss aber komplett. Der Ball ging deutlich über den Kasten der Gäste (3.).

Eine Minute später drang Karim Bellarabi mit Verve in den Strafraum des Außenseiters ein – und wurde dabei aber von Damir Mehmedovic regelwidrig gestoppt. Kerem Demirbay verwandelte den fälligen Foulelfmeter platziert ins rechte untere Eck (5.). Lok ließ sich davon aber kaum bis gar nicht entmutigen. Nach einem Freistoß von der linken Seite kam Leon Heynke in vergleichsweise unbedrängt zum Kopfball – Hradecky pflückte den relativ unplatzierten Ball aber aus der Luft (12.).

Wieder kurz danach verlängerte Odilon Kossounou einen Eckball von Demirbay zu Bellarabi, der aus hochgradig abseitsverdächtiger Position am zweiten Pfosten zum 2:0 traf (13.). Für den Außenseiter war es ein denkbar unglücklicher Spielverlauf, für die Gäste aus dem Rheinland brachte der Zwei-Tore-Vorsprung vor 6185 Zuschauern (inklusive Bayer-Legende Ulf Kirsten) etwas Ruhe.

Der Leipziger Gegenwehr war Mitte der ersten Halbzeit weitgehend der Stecker gezogen – und wenn die Mannschaft von Trainer Almedin Civa vielversprechend Richtung Hradeckys Tor unterwegs war, fehlte es bisweilen an Präzision. Die Partie plätscherte auch deswegen relativ ereignisarm dem Pausenpfiff entgegen, weil Leverkusen nicht mit aller Macht den dritten Treffer suchte.

Ein paar semigefährliche Situationen gab es dank der spielerischen Überlegenheit des Bundesligisten, allerdings auch viele Szenen, in denen die Abstimmung in den offensiven Abläufen überhaupt nicht passte. Nach einer guten halben Stunde verletzte sich der bis dahin auffällige Bellarabi bei einem Sprint (33.) in Leipzigs Strafraum. Für den Flügelflitzer, der direkt am Oberschenkel getaped wurde, ging es nicht mehr weiter. Das sah mindestens nach einer Zerrung oder gar nach einem Muskelfaserriss aus. Die genaue Diagnose wird am Sonntag erwartet. Wendell ersetzte ihn.

Patrik Schick hatte kurz nach dem Wiederanpfiff nach schöner Einzelleistung eine gute Gelegenheit (48.), blieb aber ebenso erfolglos wie Amiri, der nach Vorarbeit von Moussa Diaby das 3:0 verpasste (61.). Einzig dem knappen Spielstand war eine gewisse Restspannung zu verdanken, doch die Werkself hatte Spiel und Gegner im Griff – bis auf wenige Ausnahmen.

Und doch kam in den letzten gut 20 Minuten streckenweise noch etwas Hektik ins Spiel, die Leipzig in die Karten spielte. Kapital konnten die Sachsen trotz einiger vielversprechender Ansätze daraus aber nicht schlagen. Stattdessen traf Demirbay mit einem ebenso herausragenden wie frechen Freistoß von der rechten Seite zum 3:0 (87.) und machte den Deckel auf den verdienten Sieg.