Punktausbeute : Bayers Coach Seoane sieht Nachholbedarf

Leverkusens Trainer Gerardo Seoane kann im Spiel gegen Bochum unter anderem wieder auf Charles Aránguiz zurückgreifen. Foto: Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen/Jörg Schüler

Leverkusen Was die Punkte betrifft, ist Bayer Leverkusen zuletzt hinter den eigenen Ansprüchen geblieben. An diesem Samstag will die Werkself gegen den VfL Bochum endlich wieder drei Zähler auf einen Schlag sammeln.

Nach 13 Tagen Abwesenheit kehrt die Werkself an diesem Samstag (15.30 Uhr) auf die Bundesliga-Bühne zurück. In der heimischen BayArena geht’s für Trainer Gerardo Seoane und sein Team gegen den VfL Bochum darum, nach nur zwei Zählern aus den vorherigen vier Liga-Spielen mal wieder dreifach zu punkten. Sollte das nicht gelingen, droht zum ersten Mal in dieser Saison der Sturz auf einen Platz, der in der Endabrechnung nicht für den internationalen Wettbewerb reichen würde. Seoane ist optimistisch, dass dieses Szenario vermieden werden kann und betont: „Wir haben selbstverständlich den Anspruch, dieses Spiel zu gewinnen. Wichtig ist aber, was wir machen, um das zu schaffen.“

Positiv stimmt den 43-Jährigen schon einmal der Blick auf die Liste der Rekonvaleszenten. Florian Wirtz, Karim Bellarabi und Charles Aránguiz sind nach ihren Verletzungen und Beschwerden wieder einsatzbereit und auch beim angeschlagenen Patrik Schick besteht Hoffnung. Ob der tschechische Angreifer auflaufen kann, entscheidet sich allerdings erst am Spieltag. Für Lucas Alario kommt die Partie derweil zu früh. Der Mittelstürmer fehlt damit ebenso wie Linksverteidiger Mitchel Bakker und die Langzeitverletzten Timothy Fosu-Mensah und Julian Baumgartlinger.

Info Der VfL Bochum im Gegnercheck Die Mannschaft Torjäger Simon Zoller fällt nach seinem Kreuzbandriss noch eine längere Zeit aus, zudem verpassen gleich beide Linksaußen Gerrit Holtmann und Danny Blum das Spiel in Leverkusen. Die Form Nach vier Punkten aus den ersten sieben Spielen hat das Team von Trainer Thomas Reis zuletzt Fahrt aufgenommen. Im Duell der Aufsteiger setzte sich Bochum in Fürth durch (1:0), triumphierte gegen Frankfurt (2:0), verlor nur knapp in Gladbach (1:2) und schlug Hoffenheim (2:0). Darauf muss Bayer 04 achten Bislang hat der VfL jedes Spiel in dieser Saison gewonnen, in dem er in Führung gegangen ist (vier Mal).

Mit Blick auf die letzten Ergebnisse seiner Werkself ist dem Schweizer Coach bewusst, dass Nachholbedarf besteht. „Wir wissen, dass wir in der letzten Phase punktemäßig unseren Ansprüchen nicht gerecht geworden sind“, sagt Seoane. Als Trainer müsse er für die Analyse aber auch die Umstände berücksichtigen. „Und ich muss sagen, dass sich die Mannschaft in den letzten Wochen extrem gestemmt hat. Gegen Betis Sevilla war es spielerisch und als Kollektiv gut. Und in Berlin gegen Hertha BSC hat sie den Mentalitätstest bestanden.“

Das gute Gefühl, dass die Profis direkt nach dem Last-Minute-Remis in der Hauptstadt zweifellos hatten, ist inzwischen aber verflogen. „Von daher beginnen wir bei null“, ist sich Seoane sicher. Jetzt gehe es darum, „die richtigen Worte zu finden und Maßnahmen zu treffen, um die bestmögliche Leistung abzurufen“, betont der 43-Jährige. Bochum werde es dem Werksklub nicht einfach machen. „Sie stehen kompakt und haben zuletzt sehr gute Leistungen gezeigt“, sagt er.

Sollten Wolfsburg (in Bielefeld) und Leipzig (in Hoffenheim) ihre Begegnungen nicht gewinnen, könnte Bayer bei einem eigenen Erfolg gegen den Aufsteiger vom sechsten auf den vierten und somit letzten Champions-League-Platz vorrücken. Bei einer Niederlage gegen Bochum könnten allerdings auch Union Berlin (gegen Hertha BSC), Mainz (gegen Köln) und in der Theorie auch noch Gladbach (gegen Fürth) am Werksklub vorbeiziehen – und Leverkusen auf Platz neun zurückfallen.