Debüt am Donnerstag : Seoane schwärmt von Ersatzkeeper Lunev

Budapest Im Sommer wechselte Andrey Lunev ablösefrei von Zenit St. Petersburg zu Bayer Leverkusen. Nun steht der 30-Jährige vor seinem ersten Spiel für die Werkself – und Trainer Gerardo Seoane findet viele lobende Worte für den Schlussmann.

Mit einem 2:1-Heimsieg gegen Ferencváros Budapest begann die Reise für Bayer Leverkusen in dieser Europa-League-Saison. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane blieb in der Gruppenphase mit Celtic Glasgow sowie Betis Sevilla ungeschlagen, kann nicht mehr von Platz eins verdrängt werden und ist vorzeitig für das Achtelfinale im März qualifiziert. So schließt sich am Donnerstag der Kreis mit dem Rückspiel beim ungarischen Meister. Anstoß ist um 21 Uhr in der Groupama Aréna.