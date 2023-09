Bayers Ex-Coach Seoane lobt seinen Nachfolger Alonso

Das 2:2 in der EM-Qualifikation der Schweiz am Samstag im Kosovo wird der in Luzern geborene Gerardo Seoane vermutlich nur am Rande verfolgt haben. Der ehemalige Trainer von Bayer 04 und jetzige Coach von Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach schaue privat nur noch selten Fußballspiele im Fernsehen an, berichtete der 44-Jährige im Interview mit unserer Redaktion. Der Grund: „Das Ergebnis interessiert mich ja nicht, wenn Manchester City gegen Southampton spielt, ich will sehen, wie sie spielen, ob es etwas zu lernen gibt.“ Zugleich Trainer und Fan sein – das funktioniere nicht.