Umworbenes Talent : Bayers Coach Seoane lobt Entwicklung von Bravo

Iker Bravo (Nr. 9) kam in der vergangenen Saison vor allem für die U19 von Bayer 04 zum Einsatz – so wie hier im Spiel gegen Bochum. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane hat sich zur Situation des wechselwilligen Talents Iker Bravo gäußert. Der Schweizer Coach betont: „Eine Lösung steht im Raum.“

Wenn es nach Gerardo Seoane geht, sollte Iker Bravo der Werkself erhalten bleiben. „Ich bin mit ihm zufrieden und würde mich freuen, wenn er bleibt“, sagt der Coach von Bayer 04. Dass der Angreifer auch in der nun bevorstehenden Saison das Trikot der Leverkusener trägt, ist allerdings mehr als fraglich. Der 17-Jährige hat Schwierigkeiten bei der Integration und tendiert zu einem Wechsel zurück in seine spanische Heimat. Atlético Madrid und Real Madrid gelten als heißeste Interessenten. Sein aktueller Vertrag in Leverkusen ist noch bis 2024 gültig.