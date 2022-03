Ziel Champions League : Bayer geht angstfrei in den Endspurt

Trainer Gerardo Seoane gibt bei Bayer Leverkusen die Richtung vor, die zurück in die Champions League führen soll. Foto: AP/Martin Meissner

Leverkusen Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane will von Versagensängsten oder möglichen Szenarien einer missratenen Saison nichts wissen und stellt klar: „Wir wollen in die Champions League.“ Daran ändert auch die Personalsituation nichts.

Das Sprachbild des Marathons ist ein häufig genutztes von Gerardo Seoane. Der Trainer der Werkself beschreibt damit gerne den Verlauf einer Saison. Entscheidend sei dabei nicht die Kurzfristigkeit der einzelnen Ergebnisse, sondern das Resultat nach der langen Strecke. Im Umkehrschluss sagt die Metapher aber auch, dass die letzten Meter die schwersten sind – egal, ob beim Marathon oder in der Bundesliga. Für Bayer geht es am Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr) nicht nur um drei Punkte, sondern auch um das Signal an die Konkurrenz, trotz der Verletzungsmisere nichts an den eigenen Ambitionen zu ändern. Die sind klar definiert: Leverkusen soll nächste Saison in der Champions League spielen.

Auf Platz drei hat Bayer derzeit eine gute Ausgangsposition, um in ein paar Monaten nach rund drei Jahren Abstinenz endlich wieder die epische Hymne der Königsklasse hören zu können. „Es ist wichtig, mit der Möglichkeit auf die Zielgerade zu kommen, das Ziel zu erreichen. Das ist bei uns der Fall“, betont Seoane angelehnt an den Marathon-Vergleich. „Wir stehen punktemäßig und tabellarisch gut da. Das ist der größte Antrieb und gibt Energie.“

INFO Bellarabi will Karriere bei der Werkself beenden Treue Karim Bellarabi hat in einem Interview mit „Sky“ sein Karriereende angedeutet. Sein Vertrag läuft bis 2023. Der 31-Jährige sagte, „dass es ein Traum wäre, meine Karriere hier zu beenden“. Bellarabi spielt seit 2011 für Bayer (278 Spiele/56 Tore/66 Vorlagen).

Die vergangenen Wochen waren allerdings von Hiobsbotschaften geprägt. Allen voran ist der Kreuzbandriss von Florian Wirtz zu nennen, doch auch für Jeremie Frimpong, Amine Adli und Timothy Fosu-Mensah ist die Saison verletzungsbedingt beendet. „Unsere Ausrichtung ist, dass wir nur auf uns schauen, uns gut vorbereiten und am Spieltag mit den Möglichkeiten, die wir haben, das Beste rausholen“, sagt der Coach.

Seoane sieht im letzten verbliebenen Saisonziel eine positive Motivation. Von Versagensängsten will er nichts wissen. „Wir wollen in die Champions League. Das ist eine andere Einstellung als zu sagen, dass wir es müssen. Das ist kein Druck, das ist Ambition und Ehrgeiz, sich zu verbessern.“ Die Sorge, dass die Saison nach dem frühen Pokal-Aus gegen den Zweitligisten Karlsruhe und dem Ausscheiden im Achtelfinale der Europa League durch das Verpassen der Champions League komplett misslingen könnte, hat in der Gedankenwelt des Schweizers keinen Platz. „Die aktuelle Personalsituation ist kein Grund, etwas an unseren Ambitionen zu ändern“, sagt der 43-Jährige. Jede Mannschaft habe im Verlauf einer Spielzeit mit Verletzungspech zu kämpfen. „Das gleicht sich am Schluss für alle aus. Man muss sich den Gegebenheiten anpassen.“