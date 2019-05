Bayers Gegner im Check : In der Defensive ist Frankfurt verwundbar

Leverkusen Eintracht Frankfurt spielt eine hervorragende Saison, doch die vergangenen Wochen haben durch die zusätzliche Belastung Kraft gekostet. Die Abwehr offenbarte zuletzt Schwächen, die die Werkself nutzen könnte.

Die Mannschaft Das Team von Eintracht Frankfurt dürfte – was die Fitness betrifft – ziemlich platt sein. Schon in der Liga gegen Hertha BSC (0:0) schwanden zuletzt die Kräfte. Gegen den FC Chelsea in der Europa League (1:1) drohte das Team von Trainer Adi Hütter zeitweise auseinanderzubrechen. Akteuren wie dem Ex-Leverkusener Danny da Costa ist die doppelte Belastung durch den internationalen Wettbewerb anzumerken, viele Alternativen hat Hütter aber nicht. Immerhin kehrt gegen die Werkself der gegen die Engländer gesperrte Angreifer Ante Rebic in die Startelf zurück. Weitere Optionen sind Evan N’Dicka für die Abwehr und Jonathan de Guzmann für das Mittelfeld. Stürmer Sebastien Haller fehlt wegen einer Muskelverletzung im Unterleib, Sebastian Rode ist angeschlagen.