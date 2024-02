Leverkusen gegen Stuttgart Das schönste Spiel

Unter Trainer Xabi Alonso hat sich Leverkusen in einem Jahr zu einem der heißesten Teams im Vereinsfußball entwickelt, der VfB sich unter Coach Sebastian Hoeneß vom Fast-Absteiger zum Champions-League-Aspiranten gemausert. Einen Vorgeschmack auf das, was die Zuschauer nun in der BayArena erwarten dürfen, lieferten beide Teams im ersten Vergleich im Dezember. In der Rangliste der sehenswertesten Bundesligaspiele in dieser Spielzeit dürfte das 1:1 zwischen dem VfB und Bayer schon jetzt einen Platz in den Top fünf sicher haben. Die Partie des Tabellenführers bei den wiedererstarkten Baden-Württembergern verdiente sich das Prädikat Topspiel von der ersten Minute an. Das Führungstor von Chris Führich glich Florian Wirtz kurz nach der Pause aus.