Volland vs. Werner : Bayer gegen Leipzig ist das Duell der Torjäger

Leverkusen Am Samstag heißt das Duell nicht nur Bayer 04 Leverkusen gegen RB Leipzig. Mit Kevin Volland und Timo Werner treffen auch zwei von Deutschlands gefährlichsten Stürmern aufeinander.

Das Spiel zwischen Bayer 04 und RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr) ist nicht nur das Duell zweier Vereine, die um die internationalen Plätze streiten, sondern auch das Aufeinandertreffen zwei der aktuell erfolgreichsten Stürmer Deutschlands: Kevin Volland und Timo Werner. In Dortmunds Kapitän Marco Reus (15 Tore) gibt es in der Liga nur einen Profi mit deutschem Pass, der bislang mehr Treffer als der Leverkusener und der Leipziger (je 12) erzielt hat.

Durch den Ausfall von Karim Bellarabi (Muskel-Sehnen-Verletzung im Oberschenkel) bis zum Saisonende könnte es sein, dass Volland nicht wie zuletzt gewohnt im Sturmzentrum, sondern auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt – und entsprechend seltener in Abschlusssituationen gerät. Lucas Alario könnte seine Chance in der Startelf als einzige Spitze bekommen. In die Karten schauen lassen wollte sich Coach Peter Bosz freilich nicht. Es gebe verschiedene Optionen, versicherte der Niederländer. „Von seinen Qualitäten her, vor allen Dingen seiner Schnelligkeit, können wir Karim allerdings nicht eins zu eins ersetzen“, erklärte der 55-Jährige. Beim 1:4 in Sinsheim rückte Kai Havertz nach Bellarabis Verletzung auf die Flügelposition, blieb dort aber unter seinen Möglichkeiten. Neben Bellarabi fällt auch Lars Bender (Muskelverletzung) aus.