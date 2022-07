Testspiel am Samstag : Bayer gegen den MSV ist ein Duell mit Tradition

Leverkusen Vor dem Test der Werkself gegen den Drittligisten MSV Duisburg in Velbert blicken wir auf bemerkenswerte Spiele beider Mannschaften zurück. So klar wie in der Gegenwart war die Rollenverteilung dabei nicht immer.

Wenn Bayer an diesem Samstag im Stadion des Oberligisten SSVg Velbert gegen den Drittligisten MSV Duisburg spielt (15.30 Uhr), ist das für einen Spieler eine besondere Angelegenheit: Marlon Frey. Der 26-Jährige wurde in Leverkusen ausgebildet, ehe es ihn über die Umwege Kaiserslautern, Eindhoven und Sandhausen zu den „Zebras“ verschlug. „Ich bin mit sieben Jahren nach Leverkusen gekommen, habe dort die gesamte Jugendzeit verbracht und später den Sprung zu den Profis geschafft“, erinnert sich Frey in einem Interview mit Bayers Klubmedien. „Dann auch noch das Bundesliga-Debüt für den eigenen Jugendverein feiern zu können, sorgt zweifelsohne für eine Verbundenheit fürs Leben.“ Gemeint ist der 12. Dezember 2015, als er beim 5:0-Sieg gegen Mönchengladbach eingewechselt wurde. Noch heute erinnert ein Tattoo auf seinem rechten Ellbogen an den großen Moment. Entsprechend groß ist die Vorfreude des Innenverteidigers auf das Spiel. Wir blicken vor dem ersten Test der Vorbereitung auf bemerkenswerte Duelle der Werkself gegen Duisburg.



Die Schmach 1979 stieg Bayer in die Bundesliga auf – und am dritten Spieltag der ersten Saison im Oberhaus setzte es eine deftige Abreibung gegen den MSV. Mit 5:0 setzten sich die Gastgeber gegen den Neuling durch. Bernard Diez eröffnete mit dem ersten Tor (22.), zur Halbzeit stand es bereits 3:0. Die Leverkusener hatten sogar noch Glück, dass Dietz kurz vor dem Ende nicht auch noch das halbe Dutzend vollmachte. Der Duisburger verschoss einen Elfmeter (89.).



Die Revanche Der erste Sieg der Werkself gegen den MSV in der Bundesliga ließ zwei Jahre auf sich warten. Nach dem 0:5 und zwei Remis gab es am 6. Juni 1981 einen 4:2-Auswärtssieg für die Gäste aus Leverkusen. Die Torschützen: Dietmar Demuth (7.), Dieter Herzog (43.), Jürgen Glowacz (65.) und Peter Szech (70.). Erst in der Schlussphase konnten die Duisburger das Ergebnis etwas erträglicher gestalten, Dietz verkürzte mit einem Doppelpack. Es war insgesamt eine bittere Saison für die Blau-Weißen, denn am Ende mussten sie nach 19 Jahren in der höchsten Spielklasse als Tabellenletzter den Gang in die 2. Bundesliga antreten.



Das K.o-Spiel Im Pokal begegneten sich beide Mannschaften zum ersten Mal in der Saison 1995/96 – und das gleich in der ersten Runde. Während Bayer längst in der Bundesliga etabliert war, hatte der MSV ein schwieriges Jahrzehnt hinter sich, in dem gar ein Absturz bis in die Drittklassigkeit erfolgte. Erst 1989 gelang die Rückkehr in die 2. Bundesliga und 1991 schließlich der Aufstieg ins Oberhaus – für ein Jahr. 1993 nahmen die Duisburger dann wieder den Weg nach oben und mischten die Bundesliga auf. 1994 war die notorische Fahrstuhlmannschaft nach 22 Spieltagen kurz Tabellenführer, kurioserweise mit einem negativen Torverhältnis. Bayers 2:0-Sieg im Pokal zum Start der Folgesaison war indes wieder ein Auftakt zum Absturz, denn 1996 stieg der MSV erneut ab. Die Torschützen: Ulf Kirsten (73.) und Rudi Völler (88.).



Die Nervenschlacht Im Oktober 2006 gab es ein Wiedersehen im Pokal, dieses Mal in der zweiten Runde. Während sich der Zick-Zack-Kurs der Zebras in der vergangenen Dekade fortsetzte, mauserte sich die Werkself zu einem Top-Klub der Bundesliga – auch, wenn nicht jede Saison wie geplant lief. Entsprechend ging Leverkusen als Favorit in das K.o.-Duell gegen den Zweitligisten, lag allerdings nach fünf Minuten in Rückstand. Youssef Mokhtari hatte getroffen und damit den Grundstein für ein packendes Duell gelegt. Tranquillo Barnetta glich für Bayer aus (20.), doch Mohamadou Idrissou stellte den alten Abstand noch vor der Halbzeit wieder her (30.). Simon Rolfes traf in der Schlussphase zum neuerlichen Ausgleich und rettete den Werksklub in die Verlängerung. Dort hatten allerdings die Gastgeber das bessere Ende für sich: Klemen Lavric entschied die Partie zugunsten der Duisburger (113.).



Der vorläufige Abschluss 2008 trennten sich die Wege der beiden Mannschaften in der Bundesliga bis heute. Das letzte Duell war noch einmal ein torreiches. Mit 3:2 setzte sich der MSV am 31. Spieltag durch. Manasseh Ishiaku traf doppelt, Lukas Sinkiewicz und Barnetta glichen jeweils aus. Das Schlusswort hatte indes Blagoy Georgiev in der 90. Minute. Der Sieg änderte allerdings nichts am erneuten Abstieg des MSV, der seitdem zwischen Dritt- und Zweitklassigkeit pendelt. Zuletzt gab es 2017 ein Testspiel beider Klubs, das 3:3-Unentschieden endete.