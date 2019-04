Handwerk statt Kunst : Bayer Leverkusen hat dazugelernt

Stuttgart Der 1:0-Sieg beim VfB Stuttgart war nicht nur für die Tabelle wichtig, sondern auch für das Selbstvertrauen der Bayer-Elf. Möglich wurde der Erfolg auch durch eine Rückbesinnung auf die Grundtugenden des Fußballs.

Noch wichtiger ist aber womöglich, dass der Glaube an die eigene Defensivstärke nicht komplett verlorengegangen ist. „Wir haben eine offensive Spielweise, verteidigen hoch, aber damit halten wir auch den Gegner weit weg vom eigenen Tor“, sagte Bender. „Das haben wir auch in den Vorwochen über weite Strecken gut gemacht, aber in den entscheidenden Situationen haben wir einfach geschlafen. Das darf uns nicht mehr passieren.“ Er hoffe, dass sich der Trend, die Null zu halten, auch in den kommenden Spielen bestätige.

Der Spielplan hält nun zwei weitere Partien gegen Abstiegskandidaten bereit. Erst kommt am Samstag Nürnberg in die BayArena (15.30 Uhr), ehe es am darauffolgenden Freitag zum FC Augsburg geht (20.30 Uhr). „Wir müssen auch in diesen Spielen geduldig bleiben und den Kampf sowie die Härte annehmen“, sagte Bender. Das klingt ein wenig danach, dass in in den kommenden Wochen eher Handwerk als Kunst gefragt sein wird. Spielkontrolle, den Gegner laufen lassen, auf die Chance warten und sie nutzen – der Sieg in Stuttgart könnte geradezu als Blaupause für die nächsten Aufgaben dienen. Das sieht auch Sportgeschäftsführer Rudi Völler so. „Das ist gut für die Tabelle, unser Selbstvertrauen und schärft die Sinne für das Spiel gegen Nürnberg“, sagte der 59-Jährige.