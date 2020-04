Serie „Bayers Beste“ : Furioses Finale in Berlin beschert Bayer 04 die Königsklasse

Erzielte einen Dreierpack in Berlin: Lucas Alario. Foto: dpa/Paul Zinken

Leverkusen Durch ein 5:1 am 34. Spieltag bei Hertha BSC überholte die Werkself in der Saison 2018/19 Mönchengladbach und zog in die Champions League ein. Mann des Spiels damals: Dreifachtorschütze Lucas Alario.

Die Hauptstadt ist ein gutes Pflaster für den Werksklub. Lediglich sechs Niederlagen in 25 Spielen bei Hertha BSC stehen in der Bilanz von Bayer 04 – zwölf Mal gewann Leverkusen bei den Berlinern. An ein Duell bei der „Alten Dame“ aus der jüngeren Liga-Geschichte erinnern sich die Bayer-Anhänger aber besonders gerne: an das 5:1 (2:1) am letzten Spieltag der Saison 2018/19.

Das Spiel Wenig spielerische Klasse, dafür aber drei Tore bekamen die 59.287 Zuschauer im Berliner Olympiastadion – davon rund 3000 aus Leverkusen – in der ersten Halbzeit geboten. Kai Havertz brachte die Werkself mit seinem 17. Saisontreffer in Führung (28.), Valentino Lazaro glich nur sechs Minuten später aus. Lucas Alario (38., 72., 88.) sowie Julian Brandt (54.), in dessen letzter Partie für den Werksklub, sorgten im Anschluss für eine ausgelassene Feierstimmung unter den Bayer-Fans.

Der Star Lucas Alario. Drei Doppelpacks waren dem Argentinier zuvor in der Bundesliga gelungen. Drei Treffer in einer Begegnung waren aber auch für den Mittelstürmer Neuland. Beim Gastspiel in Berlin stellte der Torjäger zudem seine Vielseitigkeit unter Beweis. Das erste Tor erzielte er nach Vorarbeit von Linksverteidiger Wendell mit dem rechten Fuß. Beim zweiten Treffer verwertete er eine Flanke von Sturmpartner Kevin Volland per Kopfball. Das dritte Tor erzielte Alario dann mit links – nach Vorlage von Lars Bender.

Die Folgen „Wir müssen gewinnen und wenn möglich auch mit mehreren Toren“, hatte Trainer Peter Bosz vor der Partie in Berlin gefordert – und die Mannschaft lieferte. Mönchengladbach unterlag im Parallelspiel 0:2 gegen Dortmund, Bayer zog vorbei und schaffte als Vierter noch den Sprung in die Champions League. Damit krönten sie einen starken Schlussspurt mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien.

Bayer 04 Hradecky; Weiser (81. Kohr), Tah, S. Bender (59. Dragovic), Wendell, Baumgartlinger, Aranguiz (75. L. Bender), Brandt, Havertz, Alario, Volland. Trainer: Peter Bosz.