Bayer-Coach im Fokus der Behörden Alonso sieht Freispruch wie einen Titel

Nach dem 5:1 gegen Qarabag Agdam in der Europa League geht es gegen Freiburg erneut darum, die Tabellenführung in der Liga zu verteidigen. Vier Teams haben schon 20 oder mehr Punkte gesammelt, die Spitze ist so eng beisammen wie selten zuvor. In Leverkusen gibt es keinen Grund, an einer Fortsetzung des starken Laufs zu zweifeln – im Gegenteil: Dass Patrik Schick gegen den aserbaidschanischen Meister sein Comeback nach fast acht Monaten Verletzungspause feierte, macht den Kader noch stärker. In Folge seiner rund 30-minütigen Rückkehr wirkte der Tscheche gleichermaßen erschöpft wie erleichtert. „Für mich hat es sich angefühlt wie ein Tor, weil ich dafür so lange gekämpft habe“, sagte der 27-Jährige, dessen Leidenszeit vor rund einem Jahr begonnen hatte. Trotz einiger Kurzeinsätze kam er nicht darum herum, die vergangene Saison vorzeitig für beendet zu erklären und sich im Juni einer Operation an den Adduktoren zu unterziehen.