Geringe Einsatzzeiten : Für Nadiem Amiri läuft es nicht rund

Leverkusen Nadiem Amiri hat beim starken Saisonstart von Bayer Leverkusen nur eine Nebenrolle gespielt. Der 24-Jährige hat es angesichts der enormen Konkurrenz im Kader nicht leicht, wird aber von Trainer Gerardo Seoane ausdrücklich gelobt.

Auf den ersten Blick sehen die Statistiken von Nadiem Amiri in dieser Saison gut aus. Fünf Mal kam der Mittelfeldspieler in der Liga zum Einsatz, beim 4:0 gegen Mönchengladbach gelang ihm ein Tor. Beim 2:1 gegen Ferencváros Budapest stand er ebenso auf dem Platz wie zum Saisonstart, als die Werkself im Pokal den Viertligisten Lokomotive Leipzig 3:0 besiegte. Detailliert betrachtet offenbart sich jedoch ein anderes Bild. Insgesamt spielte er lediglich 202 Minuten, zuletzt kam er nur noch von der Ersatzbank zu Kurzeinsätzen. Zum Vergleich: Kerem Demirbay, der wie er im Sommer 2019 aus Hoffenheim nach Leverkusen wechselte, steht bereits bei 652 Minuten in dieser Spielzeit.

Hauptgrund ist die Positionskonkurrenz. Überflieger Florian Wirtz ist im offensiven Mittelfeld quasi unverzichtbar, auf der Doppel-Sechs leistet Demirbay bislang gute, und Charles Aránguiz ordentliche Arbeit. Dazu gibt es noch den derzeit in der Liga gesperrten Robert Andrich sowie den verletzten Exequiel Palacios (Außenbandriss im Sprunggelenk).

Die Stärken des 24-Jährigen liegen eher im Zentrum als außen. Er ist von seiner Spielanlage her irgendwo zwischen der Sechs, Acht oder Zehn angesiedelt. Das ist Trainer Gerardo Seoane bewusst. „Ich denke, er ist prädestinierter für die zentralen Positionen. Seine Stärke ist nicht Endgeschwindigkeit, sondern eher die Bewegung in den Zwischenräumen“, sagt der Schweizer. Dennoch kam Amiri unter ihm auch auf der linken Seite zum Einsatz, wo er seine Qualtiäten nur bedingt ausspielen kann – und für die es in Moussa Diaby sowie Paulinho bereits sehr gute bis gute Optionen gibt.

Tiefe Wege gehen, Eins-gegen-Eins-Situationen suchen und in den Strafraum vorpreschen sind Dinge, die der Coach von seiner Offensive unter anderem sehen will. „Nadiem ist ein wertvoller Spieler für uns, aber er hat in puncto Effizienz nach vorne und Bedrohung des Gegners durch Torgefahr auch noch Potenzial, das er ausschöpfen kann“, betont Seoane und unterstreicht: „Das sind aber nicht die Gründe, warum er nicht so viel spielt.“

Das ist eher der Breite des Kaders geschuldet. Amiri ist eigentlich ein Spieler, der zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft gehört. Er debütierte am 9. Oktober 2019 unter Joachim Löw und kommt bislang auf fünf Länderspiele. Sein letzter Einsatz war indes im November 2020 beim 1:0 im Freundschaftsspiel gegen Tschechien, danach war er noch zwei Mal ohne Spielzeit im Kader. Seitdem gab es keine weitere Berufung – abgesehen von der deutschen Olympia-Auswahl für Tokio in diesem Sommer, die nicht über die Vorrunde hinauskam. In Japan gelangen ihm immerhin zwei Treffer in drei Spielen.

Es wird ihn vermutlich wurmen, dass er sich Bundestrainer Hansi Flick mangels Spielminuten nicht nachhaltig empfehlen kann. „Es ist in diesem Moment nicht zufriedenstellend für ihn von den Einsatzzeiten her. Was ich aber sagen kann ist, dass er gut trainiert“, sagt Seoane. „Ich muss bei der Aufstellung Entscheidungen zum Wohle der Mannschaft treffen. Das ist aber keine Entscheidung gegen Nadiem, sondern eine für die anderen. Ich habe an ihm keine Kritik. Er ist engagiert und zu 100 Prozent bei der Sache.“ Dass Amiri bislang vergleichsweise selten zum Einsatz kam, habe vor allem taktische Gründe.