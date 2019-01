Kampf um die Stammplätze: Für Baumgartlinger und Kohr wird es bei Bayer Leverkusen eng

Leverkusen Der Kampf um einen Platz in der Startformation zum Rückrundenauftakt gegen Mönchengladbach ist bei Bayer 04 in vollem Gange. Vor allem im Mittelfeld wird Coach Peter Bosz einige harte Entscheidungen treffen müssen.

In drei Tagen startet die Bundesliga mit der Partie zwischen Hoffenheim und München in die Rückrunde. Am Samstag (15.30 Uhr) greift dann auch die Werkself wieder ein. Das Team um Peter Bosz empfängt Borussia Mönchengladbach in der BayArena. Bis dahin werden die Leverkusener Profis im Training weiter versuchen, den neuen Coach von ihren Qualitäten zu überzeugen. Die drei Testspiele in der vergangenen Woche haben zumindest einen Ausblick darauf gegeben, wie die Startformation aussehen könnte. Wir haben uns die verschiedenen Mannschaftsbereiche im Detail angeschaut.