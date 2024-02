Weniger Stürmertore Für Bayers Hofmann zählt nur der Teamerfolg

An das Hinspiel gegen den 1. FC Köln erinnert sich Jonas Hofmann gerne zurück. Beim klaren 3:0-Erfolg gegen den Rivalen aus der Domstadt zeigte der Bayer-Profi seine bislang wohl stärkste Leistung in dieser Saison, erzielte nach sehenswerter Kombination den ersten Treffer der Partie und sorgte zudem per Vorlage für den Endstand durch Victor Boniface. Vor dem Rückspiel am Sonntag (15.30 Uhr) sagt der 31-Jährige: „Es geht erneut darum, drei Punkte zu holen und das ist auch unser Anspruch in Köln – ohne Wenn und Aber. Wir haben eine lange Trainingswoche und können uns gut auf sie vorbereiten.“