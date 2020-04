Bayers Nationalspieler aus Burkina Faso : Für Edmond Tapsoba ist alles „wie ein Traum“

Leverkusen Der 21-jährige Abwehrspieler von Bayer Leverkusen fühlt sich wohl beim Werksklub. Er sehnt eine schnelle Fortsetzung der Saison herbei und sagt: „Ich denke, dass es möglich ist, alle Wettbewerbe korrekt zu Ende zu spielen.“

Selten hat ein Spieler unter dem Bayer-Kreuz so wenig Eingewöhnungszeit benötigt wie Winterzugang Edmond Tapsoba. In einer Medienrunde hat sich der 18-Millionen-Euro-Transfer jetzt unter anderem zu seinem Einstand, dem Training im Homeoffice und der dramatischen Lage in seinem Heimatland Burkina Faso geäußert. Tapsoba über. . .

. . . seinen rasanten Karriereverlauf: „Das ist wie ein Traum, der Wirklichkeit geworden ist. Ich war nur einige Monate bei Guimaraes, werde Profi und nur sechs Monate später wechsle ich schon nach Deutschland. Einfach war das alles nicht. Aber schon in Guimaraes hatte ich mit Ivo Vieira einen Trainer, der mir im Sommer die Chance gegeben hat. Man darf nicht vergessen: Letzte Saison habe ich noch in der zweiten Mannschaft gespielt. Im Sommer kam Vieira neu zu Guimaraes, er gab mir das Vertrauen und ich habe die Chance nutzen können. Er hat mich ermutigt, mir meine Stärken aufgezeigt.“

. . . Bayer 04: „Bevor ich gewechselt bin, kannte ich den Klub und die Philosophie schon einigermaßen. Hier sind überwiegend junge Spieler, Jungs mit großem Talent, mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Bayer 04 ist auf mich zugekommen, um mir ihr Projekt vorzustellen. Leverkusen möchte uns Spieler ausbilden, besser machen, uns fußballerisch auf das nächste Level heben. Und dieses Projekt hat mich und meinen Berater Deco (Ex-Nationalspieler Portugals, Anm. d. Red.) interessiert und von Beginn an überzeugt. Mein Berater kennt Leverkusen. Das Interesse wirkte ehrlich und aufrichtig. Simon Rolfes hat sich sehr bemüht, war selbst bei zwei oder drei Spielen von mir in Portugal. Wir haben zusammengesessen, über die Möglichkeiten und Ziele diskutiert. Er hat mich schließlich überzeugt, dass es eine gute Wahl ist, hierhin zu wechseln.“

. . . die Situation in seinem Heimatland Burkina Faso, in dem sich derzeit Hunderttausende Menschen auf der Flucht befinden, da sich Islamisten und das Militär bekriegen: „Es tut sehr weh, wenn du das alles hörst und mitbekommst. Ich bete jeden Tag, damit das ein Ende nimmt. Die generell kritische Situation in meiner Heimat wird nun noch durch die Corona-Krise verschlimmert, das ist wirklich hart. Ich mache mir große Sorgen, ja, ich habe auch Angst. So viele Menschen gehen mit der Ungewissheit ins Bett, wie der morgige Tag aussehen wird, das ist wirklich nicht einfach.