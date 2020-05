Bundesliga-Neustart : Für die Werkself geht es in Bremen wieder los

Leverkusen Am Montag, 18. Mai, 20.30 Uhr, soll Bayer 04 mit der Partie beim abstiegsbedrohten SV Werder den Spielbetrieb wieder aufnehmen. „Wir wollen die Saison sportlich unbedingt erfolgreich abschließen“, sagte Klubchef Fernando Carro.

Nach mehr als vier Wochen, in denen Coach Peter Bosz nur in kleinen Gruppen mit seinem Team arbeiten konnte, ist Bayer 04 am Donnerstag ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Und inzwischen ist auch klar, auf welchen Gegner sich die Werkself vorbereitet. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mitteilte, startet die Bundesliga am übernächsten Wochenende da, wo sie aufgrund der Corona-Krise Mitte März unterbrochen wurde – mit dem 26. Spieltag. Für das Team aus Leverkusen geht es somit mit der Partie beim SV Werder Bremen weiter. Anstoß unter Ausschluss der Öffentlichkeit an der Weser ist am Montag, 18. Mai, 20.30 Uhr. Die genaue Terminierung der Spieltage 27 bis 32 steht indes noch aus. Die Partien an den beiden letzten Spieltagen finden zeitgleich statt - jeweils am Samstag um 15.30 Uhr.