Bayer zu Gast in Gladbach Fünf Fragen vor dem Bundesliga-Auftakt

An diesem Freitag startet die Bundesliga mit der Partie zwischen dem Dritten aus Leipzig und dem Spitzenreiter aus München in den Ligabetrieb. Auch für die Werkself geht‘s am Wochenende wieder los. Zum Abschluss des 16. Spieltags ist das Team von Trainer Xabi Alonso am Sonntag (17.30 Uhr) in Gladbach zu Gast. Vor der Begegnung am Niederrhein haben wir die wichtigsten Fragen aus Leverkusener Sicht gestellt – und beantwortet.