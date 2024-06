Werkself boomt Bayer 04 führt erstmals eine Warteliste für Dauerkarten ein

Vor nicht allzu langer Zeit gab es Spiele, bei denen Bayer Leverkusen Mühe hatte, das Stadion voll zu bekommen, Gruppenpartien in der Europa League am Donnerstagabend fanden bisweilen vor halbleeren Rängen statt, aber auch in der Bundesliga war die BayArena nicht immer ausverkauft. In den vergangenen Jahren hat der Werksklub bei den Zuschauerzahlen allerdings eine rasante Entwicklung hingelegt – und durch das Double in der vergangenen Saison ist das Interesse an der Mannschaft auf ungeahnte Höhen gestiegen.