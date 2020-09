Auf Länderspielreise : Frühstart für neun Profis der Werkself

Die beiden aktuell in Leverkusen unter Vertrag stehenden Kai Havertz (l.) und Jonathan Tah (r.) beim Training mit Toni Kroos von Real Madrid. Im Kreise der Nationalmannschaft bereiten sie sich derzeit in Stuttgart auf die Partien in der Nations League gegen Spanien und die Schweiz vor. Foto: dpa/Christian Charisius

Leverkusen Ab Donnerstag sind die Nationalspieler von Bayer 04 wieder im Einsatz. Mit ihren jeweiligen Auswahlteams geht es in Nations League sowie der U21-EM-Qualifikation gleich um wichtige Punkte. Die Gegner haben es bisweilen in sich.

Vom Urlaub direkt aufs Spielfeld: So oder so ähnlich wird es vielen Nationalspielern in diesen Tagen gehen. Ohne auch nur eine Vorbereitungseinheit in ihrem Klub mitgemacht zu haben, stehen für gleich neun Internationale aus den Reihen von Bayer 04 die ersten Pflichtspiele mit ihren jeweiligen Auswahlmannschaften im Terminkalender.

Deutschland Einen viel stärkeren Gegner zum Start in die neue Länderspielsaison hätten Jonathan Tah und Kai Havertz kaum erwischen können. Mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes treffen die beiden Leverkusener am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) zum Auftakt der Nations League in Stuttgart auf Spanien. Am Sonntag, 20.45 Uhr, ist das Team von Trainer Joachim Löw am 2. Spieltag im Baseler St.-Jakob-Park gegen die Schweiz gefordert. Die Partie wird ebenfalls im ZDF übertragen.

Info Coach Kuntz setzt auf Grill im Tor der U21 Startelf Stefan Kuntz setzt in der EM-Quali wohl auf Bayer-Zugang Lennart Grill zwischen den Pfosten. „Er hat aufgrund der vielen Einsätze beim FCK in der letzten Saison einen kleinen Vorteil“, sagte der U21-Auswahlcoach.

Österreich Ebenfalls in der Nations League müssen Bayers Österreicher Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic antreten. Am Freitag spielen sie in Norwegen, am Montag empfängt die Auswahl Franco Fodas Rumänien. Anstoß ist jeweils um 20.45 Uhr.

Finnland Bereits seit einigen Tagen bereiten sich die Werkself-Profis Lukas Hradecky und Joel Pohjanpalo mit der finnischen Auswahl auf die Partien in der Nations League gegen Wales (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Irland (Sonntag, 18 Uhr) vor. Finnland, das sich Ende des vergangenen Jahres zum ersten Mal in der Verbandsgeschichte für eine Europameisterschaft qualifiziert hat, kämpft in der Liga B um den Aufstieg.

Kroatien Für Augsburg-Rückkehrer Tin Jedvaj beginnt die Spielzeit 2020/21 am Samstag (20.45 Uhr) mit der Partie seiner Kroaten in Porto, wo der amtierende Europameister auf den Vize-Weltmeister trifft. Dienstag (20.45 Uhr) geht es für Jedvaj und Co. dann in Paris gegen Weltmeister Frankreich weiter.

U21 Deutschland Nachdem Auswahltrainer Stefan Kuntz Florian Wirtz nun doch erst in der nächsten Länderspielphase erstmals für die U21 nominieren will, ist Leverkusens Sommerzugang Lennart Grill (vom 1. FC Kaiserslautern) der einzige Profi des Werksklubs, der für den deutschen Nachwuchs antritt. Für Deutschland geht es gegen Moldau (Donnerstag, 18.15 Uhr) und Belgien (Dienstag, 16 Uhr) um Punkte in der EM-Qualifikationsrunde. Beide Spiele werden live auf ProSieben Maxx übertragen.