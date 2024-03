Fußball, Frauen-Bundesliga Leverkusen missglückt die Revanche in Essen

In den Schlussminuten drehten dann die lange harmlosen Gastgeberinnen plötzlich auf. Keeperin Friederike Repohl verpasste bei einem Eckball die Hereingabe, was der Ex-Leverkusenerin Annika Enderle die Chance auf den „Lucky Punch“ eröffnete. Sie konnte den Ball am langen Pfosten jedoch nur mit dem Knie spielen und verfehlte das Tor (86.). Dieser späte Schreckmoment war wohl mitverantwortlich dafür, dass Coach de Pauw sich nicht zu sehr über die Punkteteilung ärgerte. „Das 0:0 geht in Ordnung. Ich freue mich auf den weiteren Kampf um Platz fünf“, blickte er voraus. In dieser Hinsicht brachte das Remis Bayer voran – während Platz drei und vier nun endgültig außer Reichweite scheinen.