Ehrung für junge Profis : Folgt Bayers Havertz auf Messi, Pogba und de Ligt?

Leverkusen Kai Havertz ist im Rennen um die renommierte Auszeichnung „Golden Boy“ in aussichtsreicher Position. Der 20-jährige Leverkusener würde mit einem Gewinn zu namhafter Gesellschaft stoßen.

Was haben der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi, WM-Torschütze Mario Götze und der französische Ausnahmespieler Kylian Mbappé gemeinsam? Sie wurden einst mit dem Preis „Golden Boy“ geehrt. Die Auszeichnung wurde 2003 von der italienischen Zeitschrift „Tuttosport“ ins Leben gerufen, um junge Spieler für beeindruckende Leistungen innerhalb eines Kalenderjahres auszuzeichnen. Inzwischen stimmen Sportjournalisten aus ganz Europa darüber ab, wer der nächste aufgehende Stern am Fußballhimmel ist. Einer der Kandidaten für den Preis 2019 ist Kai Havertz.

Das ist eine Reihe, in die Kai Havertz passen könnte. Bayers Trainer Peter Bosz nennt ihn „sehr, sehr besonders“, Sportgeschäftsführer Rudi Völler sieht in dem Eigengewächs eine Mischung aus dem Besten von Mesut Özil und Michael Ballack, und Bundestrainer Joachim Löw traut dem gebürtigen Aachener in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle in der Nationalmannschaft zu. Auf dem Platz beeindruckte der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Bundesligasaison mit 17 Toren und vier Vorlagen – ein erstaunlicher Wert.